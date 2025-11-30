برگزاری آیین های تکریم مادران و همسران شهدا با عنوان شکوه ایثار
هر ساله به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (س) و در راستای تکریم مادران شهدا و همسران شهدا برنامههای مختلفی در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید در جلسه هماهنگی آیین شکوه ایثار گفت: هر ساله به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (س) و در راستای تکریم مادران شهدا و همسران شهدا برنامههای مختلفی برگزار میشود و امسال با تغییراتی ساختاری و با مشارکت ادارهکل اوقاف این مراسم با نام شکوه ایثار برگزار خواهد شد.
بهرامی با اشاره به هدف برگزاری این برنامه فرهنگی افزود: برگزاری این آیین با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت امید و خودباوری در نسل جوان و تکریم مقام والای مادران و همسران شهدا انجام میشود.
وی اضافه کرد: برنامه ریزیها برای برگزاری این آیین در حرم بی بی حکیمه س انجام شده که زمان و مکان دقیق اعلام خواهد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: در استان ۷۵۸ مادر شهید ۶۳۲ همسر شهید در استان داریم که سالروز وفاتام البنین(س) فرصت مناسبی برای تجلیل از آنها است.
رئیس دفتر نماینده ولیفقیه در استان هم در این جلسه ضمن قدردانی از دستاندرکاران، بر اهمیت ویژه این برنامه تأکید کرد و گفت: خدمت به خانوادههای معظم شهدا توفیقی الهی است و تکریم مادران شهدا که عزیزترین سرمایههای جامعه هستند وظیفه دینی و انقلابی است
حجتالاسلام دهقان با اشاره به شخصیت والای حضرتامالبنین (س) افزود: این بانوی بزرگوار الگوی ایثار و ولایتمداری است و نامگذاری این روز بهعنوان روز تکریم مادران شهدا اقدامی شایسته و پربرکت است.
وی اضافه کرد: طبق تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، همه دستگاههای دولتی مکلف به همکاری با بنیاد شهید و خدمترسانی به ایثارگران هستند و هیچ دستگاهی نباید در این مسیر کوتاهی کند
رئیس دفتر نماینده ولیفقیه در استان گفت: برنامه محوری استان در حرم مطهر بیبی حکیمه (س) برنامه ریزی شده و دستگاهها با تمام ظرفیت در کنار بنیاد شهید و اوقاف حضور داشته باشند.
حجتالاسلام دهقان افزود: نباید اجازه داد مشکلات و کمتوجهیها موجب آسیب به خانوادههای شهدا شود و همه ما وظیفه داریم پای کار این برنامه بایستیم و آن را در شأن مادران و همسران شهدا برگزار کنیم.