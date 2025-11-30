رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت:بیش از ۷۰ درصد تلفات حوادث رانندگی در بازه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال هستند و این موضوع در کنار دغدغه جوانی جمعیت اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین کرمانی‌پور در جریان امضای تفاهمنامه پویش نه به تصادف در تبریز گفت:پویش نه به تصادف از بهار سال گذشته در کشور آغاز شد و امروز جامعه در انتظار نتایج آن است. بخش عمده فعالیت ما در قالب این پویش در حوزه آگاهی‌سازی عمومی انجام گرفته است.

وی از به‌روزرسانی دوربین‌های بین‌شهری با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر بهداشت در قالب این پویش خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد این دوربین‌ها فعال شده‌اند و این موضوع در اعمال قانون موثر است.

کرمانی‌پور با بیان اینکه در مورد دوربین‌های داخل شهر‌ها ضعف‌هایی وجود دارد افزود: در هشت‌ماهه نخست امسال مرگ‌ومیر درون‌شهری از برون‌شهری پیشی گرفته است. تصادفات با عابران و موتورسیکلت‌سواران همچنان بالاست و باید آموزش و سختگیری‌های ترافیکی در شهر‌ها تقویت شود.

وی با ابراز امیدواری به اینکه این پویش طی امسال بتواند میزان تلفات را کاهش دهد ادامه داد: با افزایش آگاهی عمومی، همکاری رسانه‌ها، ذینفعان و اینفلوئنسرها می‌توان در یک افق چهار تا پنج ساله شاهد کاهش معنادار مرگ‌های قابل پیشگیری در تصادفات بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت:آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های موفق است و در هشت‌ماهه امسال ۵.۱ درصد کاهش تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان ثبت شده هرچند تصادفات منجر به جرح ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

کرمانی پور درباره تفاهم‌نامه نیز گفت:این تفاهم‌نامه یکساله است، اما بخش پژوهشی آن چهار سال ادامه دارد که در سه فاز شامل شناسایی نقاط ضعف رانندگی ایرانی‌ها، ارزیابی صحیح پویش‌های ترافیکی و توانمندسازی فعالان رسانه و روابط عمومی در حوزه ترافیک طراحی شده است.

احمدرضا جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم با اشاره به اهمیت همکاری‌های علمی و اطلاع‌رسانی در کاهش حوادث ترافیکی گفت: این تفاهم‌نامه میان مرکز تحقیقات ترافیک و روابط عمومی وزارت بهداشت یکی از گام‌های مهم برای تقویت ایستگاه‌های رفتار ترافیکی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی است.

وی با اعلام اینکه سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد چهار هزار نفر عابران پیاده و چهار هزار نفر موتورسواران هستند گفت: نقش جاده‌ها، خودروها، وسایل نقلیه و مهمتر از همه آموزش شهروندان در نحوه رانندگی و عبور ایمن از خیابان‌ها بسیار تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: قرار است با توسعه آموزش، نظارت و همکاری با پلیس و مشارکت مردم در قالب این پویش، به سمت کاهش آمار تلفات تصادفات در آذربایجان شرقی حرکت کنیم.

جودتی اظهار کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته با وجود حجم بالای خودرو و جاده‌ها نسبت به کشور ما تعداد کشته‌ها تنها سه تا چهار هزار نفر است.

گفتنی است تفاهم‌نامه پویش نه به تصادف میان مرکز تحقیقات ترافیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت امضا شد.