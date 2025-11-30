به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان یزد گفت: در پی افزایش شاخص‌های آلودگی هوا در روز‌های اخیر و ضرورت کنترل منابع آلاینده، تیم‌های پایش این اداره برنامه‌های نظارتی خود را بر واحد‌های صنعتی شهرستان تشدید کرده‌اند.

حسین زارع ارنانی افزود: در این بازدیدها، وضعیت عملکرد سیستم‌های کنترل آلایندگی هوا، نحوه مدیریت پسماند و پساب، و میزان رعایت استاندارد‌های مصوب زیست‌محیطی به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی واحد‌ها، دارای تولید آلاینده بیش از حدود مجاز بوده‌اند که بر این اساس، اخطار‌های قانونی و کتبی برای واحد‌های آلاینده صادر و مهلت مشخصی برای رفع نواقص فنی و اصلاح فرآیند‌ها تعیین شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان یزد بیان کرد: در صورت عدم تمکین به ضوابط، پرونده واحد‌های متخلف جهت اعمال برخورد‌های قانونی، از جمله محدودیت یا توقف فعالیت، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

حسین زارع ارنانی اعلام کرد: با توجه به شرایط ناپایدار کیفیت هوا در روز‌های اخیر، نظارت‌ها به‌صورت مستمر و ویژه ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با منابع آلاینده صورت نخواهد گرفت. حفظ سلامت شهروندان و کاهش اثرات آلودگی هوا از اولویت‌های اصلی این اداره است.