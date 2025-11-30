افزایش آلودگی هوا، پایش صنایع یزد را جدیتر کرد
در پی افزایش شاخصهای آلودگی هوا در روزهای اخیر، تیمهای پایش برنامههای نظارتی خود را بر واحدهای صنعتی تشدید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان یزد گفت: در پی افزایش شاخصهای آلودگی هوا در روزهای اخیر و ضرورت کنترل منابع آلاینده، تیمهای پایش این اداره برنامههای نظارتی خود را بر واحدهای صنعتی شهرستان تشدید کردهاند.
حسین زارع ارنانی افزود: در این بازدیدها، وضعیت عملکرد سیستمهای کنترل آلایندگی هوا، نحوه مدیریت پسماند و پساب، و میزان رعایت استانداردهای مصوب زیستمحیطی بهصورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی واحدها، دارای تولید آلاینده بیش از حدود مجاز بودهاند که بر این اساس، اخطارهای قانونی و کتبی برای واحدهای آلاینده صادر و مهلت مشخصی برای رفع نواقص فنی و اصلاح فرآیندها تعیین شده است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان یزد بیان کرد: در صورت عدم تمکین به ضوابط، پرونده واحدهای متخلف جهت اعمال برخوردهای قانونی، از جمله محدودیت یا توقف فعالیت، به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
حسین زارع ارنانی اعلام کرد: با توجه به شرایط ناپایدار کیفیت هوا در روزهای اخیر، نظارتها بهصورت مستمر و ویژه ادامه خواهد داشت و هیچگونه اغماضی در برخورد با منابع آلاینده صورت نخواهد گرفت. حفظ سلامت شهروندان و کاهش اثرات آلودگی هوا از اولویتهای اصلی این اداره است.