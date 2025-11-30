امضای تفاهم همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه «قرطبه» عراق
دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه «قرطبه» عراق با هدف گسترش همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناوری، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورههای آموزشی مشترک، ایجاد فرصتهای مطالعاتی، انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک و همچنین همکاری در برگزاری نمایشگاههای علمی، پژوهشی و فناوری، از مهمترین مفاد این تفاهمنامه همکاری است.
دکتر علی تسنیمی افزود: دانشگاه قرطبه عراق با دارا بودن حدود ۱۴ دانشکده شامل رشتههای مهندسی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم پایه و علوم انسانی، ظرفیت بالایی برای همکاریهای مشترک فراهم میآورد.
وی اظهار کرد: افزون بر امضای این سند همکاری همزمان با این رویداد، ۲ کارگاه تخصصی پژوهشی با موضوع کاربرد نانوحاملهای دارو رسان و تاثیر سلولهای بنیادی در پزشکی ترمیمی با تدریس اساتید دانشکده علوم پایه دانشگاه برگزار شد که مورد استقبال دانشگاهیان در دانشگاه قرطبه قرار گرفت.
دانشگاه حکیم سبزواری جزو ۲۲ دانشگاه محور کشور است .