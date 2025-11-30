پیشبینی بارشهای نرمال کهگیلویه و بویراحمد در اواخر آذرماه
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیشبینی میشود از اواخر آذرماه شاهد بارشهای نرمال در سطح استان باشیم.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دما در این مدت بین نیم تا یک درجه بالاتر از نرمال خواهد بود، افزود: در پیشبینی کوتاه مدت تا اواسط هفته جو استان پایدار است.
وی تصریح کرد: برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه موج ضعیفی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که سبب افزایش ابر و در برخی نقاط استان احتمال بارش خفیف و پراکنده باران وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری از سرمای شبانه کاسته میشود.