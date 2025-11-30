به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از امروز یک شنبه (۹ آذرماه) ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده در ماه‌های رجب و شعبان از طریق سامانه MY.haj.ir آغاز شده است.

محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه متقاضیان می‌توانند در این مرحله از ثبت نام کاروان‌های عمره، نسبت به انتخاب اتاق‌های دو یا سه تخته در سامانه اقدام نمایند، ادامه داد: متاقضیان دارای فیش‌های حج عمره تا اولویت ۴۰۰ می‌توانند جهت ثبت نام و اعزام به سرزمین وحی اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: اعزام‌های این دوره حج عمره در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذرماه تا دهه سوم بهمن ماه انجام خواهد شد.