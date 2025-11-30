به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از کشور‌های مختلف در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده؛ فردا دوشنبه ۱۰ آذر جلسه هماهنگی فنی و عملی داوران در دو نوبت صبح و عصر، جلسه فنی مربیان و سرپرستان از ساعت ۱۴ به وقت محلی و جلسه فنی پزشکان تیم‌ها برگزار خواهد شد. سه شنبه ۱۱ آذر ادامه دوره هماهنگی داوران و وزن کشی مسابقات روز انجام می‌شود.

بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی هر روز مسابقات دو وزن پسران و دو وزن دختران برگزار خواهد شد که چهارشنبه ۱۲ آذر و در روز نخست، تکواندوکاران اوزان ۴۹- و ۷۳+ کیلوگرم دختران، ۵۸- و ۸۷+ کیلوگرم پسران به مصاف رقبای خود می‌روند که روژان گودرزی، سارا صوفی، ابوالفضل زندی و امیرمحمد اشرافی نمایندگان کشورمان خواهند بود.

پنجشنبه ۱۳ آذر در روز دوم این رقابت‌ها مبارزات اوزان ۵۷- و ۷۳- کیلوگرم دختران، ۶۳- و ۸۰- کیلوگرم پسران انجام خواهد شد، هستی محمدی، امیرعباس رهنما و امیررضا غلامی از تیم کشورمان به دیدار حریفان خود خواهند رفت.

در روز سوم این مسابقات، جمعه ۱۴ آذر در اوزان ۵۳- و ۶۷- کیلوگرم دختران مبینا نعمت زاده و ساغر مرادی، در اوزان ۵۴- و ۷۴- کیلوگرم پسران مهدی رزمیان و رادین زینالی مبارزات خود را برگزار خواهند کرد.

شنبه ۱۵ آذر و در روز پایانی این دوره از مسابقات، ساینا کریمی، متین رضایی و محمد علیزاده در اوزان ۴۶- کیلوگرم دختران، ۶۳- و ۸۷- کیلوگرم پسران به مصاف رقبای خود می‌روند.

طبق قوانین فدراسیون جهانی که دو سال است در رویداد‌های بین المللی اجرا می‌شود، جدول قرعه کشی مسابقات هر روز، یک روز قبل و بعد از پایان وزن کشی تهیه و منتشر خواهد شد.

اختلاف ساعت رسمی نایروبی با تهران ۳۰ دقیقه است و رقابت‌ها از ساعت ۹ به وقت محلی آغاز خواهند شد.

هدایت تیم ملی در گروه پسران بر عهده مجید افلاکی است. مهرداد یوسفی، حسن فلاحی راد و اسماعیل اسماعیل پور به عنوان مربی وی را همراهی می‌کنند. مهروز ساعی سرمربی تیم دختران است، آزاده یاسایی و پریا پورنعمت نیز در کادر فنی حضور دارند. خیراله قلی زاده نیز پزشک تیم ملی در این رقابت‌ها خواهد بود.