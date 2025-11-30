پخش زنده
امروز: -
روستای گلابر واقع در شهرستان ایجرود، به عنوان یکی از ۴۳ روستای دارای بافت با ارزش استان زنجان، در جمع ۱۲۰ روستای مصوب هدف گردشگری کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روستاهایی با جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و آداب و رسوم محلی که به دلیل اصالت و زیبایی طبیعی برای گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از جذابیت زیادی برخوردار هستند، به عنوان روستاهای هدف گردشگری کشور معرفی شدهاند.
بر همین اساس ۱۲۰ روستا در کشور با داشتن ویژگی و شاخصهای تعیین شده به عنوان روستاهای هدف گردشگری کشور معرفی شدهاند تا به منظور بهره برداری از ظرفیتهای این روستاها در جهت توسعه گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی، زیرساختهای لازم برای توسعه آنها فراهم شود.
در استان زنجان نیز که دارای بیش از ۹۰۰ روستا با طبیعت زیبا، بکر و دیدنی و آثار تاریخی متنوع و متعدد و دیگر جاذبههای گردشگری است، ۴۳ روستا دارای بافت با ارزش به عنوان هدف گردشگری معرفی شده است که این روستاها میتوانند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی منطقه و استان داشته باشند.
در میان روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ، روستای گلابر با مناظری زیبا و چشم نواز، همچون نگینی در شهرستان ایجرود میدرخشد و جاذبههای طبیعی و تاریخی آن حس تازگی، طراوت و سرزندگی را به بازدیدکنندگان منتقل میکند.
مجموعه تفریحی و گردشگری گلابر با سرمایهگذاری بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان در ۹۷۶ هکتار وسعت و با ۱۶ هکتار مساحت تاسیساتی در کنار سد گلابر طراحی و احداث شده که دارای ۴۰ واحد اقامتی با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ متر مربع است و مجموع مساحت تاسیسات دهکده گردشگری گلابر نیز به ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع میرسد.
این مجموعه به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای گردشگری استان زنجان محسوب میشود که نقش مهمی در توسعه خدمات اقامتی و جذب گردشگر در منطقه خواهد داشت و علاوه بر توسعه ظرفیتهای گردشگری در استان و در غرب کشور، زمینه ساز رونق اشتغال در این منطقه خواهد بود.
دهکده گردشگری گلابر ، سرسبز و پلکانی است که علاوه بر طبیعت بکر، دارای آثار قدیمی و بسیار دیدنی است و امکان میزبانی و پذیرایی از مسافران و گردشگران را در همه فصول سرد و گرم سال دارد و با هدف ایجاد زیرساختهای استاندارد گردشگری، رونق اقتصادی و توسعه فعالیتهای اقامتی و تفریحی راهاندازی شده است.
بر اساس آثار تاریخی موجود در روستای گلابر ، قدمت آن به دوران پیش از اسلام میرسد. معماری روستا به صورت پلکانی و بر دامنه کوه ایجاد شده است که شکوه خاصی به آن بخشیده و قرار گیری آن در دامنه کوه ، باعث شده است که دارای آب و هوائی سرد باشد . این روستا علاوه بر جاذبههای طبیعی موجود در آن، آثار تاریخی متعددی نیز دارد ، وجود آثار تاریخی گوناگون در کنار طبیعت بکر و زیبای این منطقه، باعث شده است این روستا به روستای هدف گردشگری تبدیل شود و سالانه تعداد زیادی از افراد برای گذراندن اوقات فراغت خود، به این مکان سفری داشته باشند.
روستای گلابر همچنین دارای جاذبه های گردشگری از جمله «سد گلابر» ، مسجد گلابر و کوه چهل پله است که نقش ویژهای در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی دارند.
سد گلابر به عنوان ظرفیتی برای توسعه ورزشهای آبی نیز محسوب میشود و رشتههایی همچون روئینگ، جت اسکی، ماهیگیری و شنا در آن قابلیت رشد و توسعه دارد که تلاش میشود از این ظرفیتها به نحو مطلوبی استفاده شود و منبع درآمدی نیز برای مردم ایجرود رقم بخورد.