به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روستا‌هایی با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و آداب و رسوم محلی که به دلیل اصالت و زیبایی طبیعی برای گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از جذابیت زیادی برخوردار هستند، به عنوان روستا‌های هدف گردشگری کشور معرفی شده‌اند.

بر همین اساس ۱۲۰ روستا در کشور با داشتن ویژگی و شاخص‌های تعیین شده به عنوان روستا‌های هدف گردشگری کشور معرفی شده‌اند تا به منظور بهره برداری از ظرفیت‌های این روستا‌ها در جهت توسعه گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه آنها فراهم شود.

در استان زنجان نیز که دارای بیش از ۹۰۰ روستا با طبیعت زیبا، بکر و دیدنی و آثار تاریخی متنوع و متعدد و دیگر جاذبه‌های گردشگری است، ۴۳ روستا دارای بافت با ارزش به عنوان هدف گردشگری معرفی شده است که این روستاها می‌توانند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی منطقه و استان داشته باشند.

در میان روستا‌های هدف گردشگری استان زنجان ، روستای گلابر با مناظری زیبا و چشم نواز، همچون نگینی در شهرستان ایجرود می‌درخشد و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی آن حس تازگی، طراوت و سرزندگی را به بازدیدکنندگان منتقل می‌کند.

مجموعه تفریحی و گردشگری گلابر با سرمایه‌گذاری بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان در ۹۷۶ هکتار وسعت و با ۱۶ هکتار مساحت تاسیساتی در کنار سد گلابر طراحی و احداث شده که دارای ۴۰ واحد اقامتی با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ متر مربع است و مجموع مساحت تاسیسات دهکده گردشگری گلابر نیز به ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع می‌رسد.

این مجموعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های گردشگری استان زنجان محسوب می‌شود که نقش مهمی در توسعه خدمات اقامتی و جذب گردشگر در منطقه خواهد داشت و علاوه بر توسعه ظرفیت‌های گردشگری در استان و در غرب کشور، زمینه ساز رونق اشتغال در این منطقه خواهد بود.

دهکده گردشگری گلابر ، سرسبز و پلکانی است که علاوه بر طبیعت بکر، دارای آثار قدیمی و بسیار دیدنی است و امکان میزبانی و پذیرایی از مسافران و گردشگران را در همه فصول سرد و گرم سال دارد و با هدف ایجاد زیرساخت‌های استاندارد گردشگری، رونق اقتصادی و توسعه فعالیت‌های اقامتی و تفریحی راه‌اندازی شده است.

بر اساس آثار تاریخی موجود در روستای گلابر ، قدمت آن به دوران پیش از اسلام می‌رسد. معماری روستا به صورت پلکانی و بر دامنه کوه ایجاد شده است که شکوه خاصی به آن بخشیده و قرار گیری آن در دامنه کوه ، باعث شده است که دارای آب و هوائی سرد باشد . این روستا علاوه بر جاذبه‌های طبیعی موجود در آن، آثار تاریخی متعددی نیز دارد ، وجود آثار تاریخی گوناگون در کنار طبیعت بکر و زیبای این منطقه، باعث شده است این روستا به روستای هدف گردشگری تبدیل شود و سالانه تعداد زیادی از افراد برای گذراندن اوقات فراغت خود، به این مکان سفری داشته باشند.

روستای گلابر همچنین دارای جاذبه های گردشگری از جمله «سد گلابر» ، مسجد گلابر و کوه چهل پله است که نقش ویژه‌ای در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی دارند.

سد گلابر به عنوان ظرفیتی برای توسعه ورزش‌های آبی نیز محسوب می‌شود و رشته‌هایی همچون روئینگ، جت اسکی، ماهیگیری و شنا در آن قابلیت رشد و توسعه دارد که تلاش می‌شود از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی استفاده شود و منبع درآمدی نیز برای مردم ایجرود رقم بخورد.