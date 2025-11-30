به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،فرماندار سرخس گفت: در حال حاضر متخصصان بیهوشی، جراحی، زنان و مغز و اعصاب به کادر تخصصی لقمان حکیم سرخس افزوده شده و شمار پزشکان متخصص مرکز به ۲۱ نفر افزایش یافته است.

مجید بیکی گفت: هم اکنون موضوع جذب یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در دست پیگیری است.

فرماندار سرخس ادامه داد: بیمارستان لقمان حکیم سرخس یک مرکز ۹۶ تختخوابی محسوب می‌شود و با اجرای طرح توسعه این مجموعه درمانی، سه هزار مترمربع به مساحت این مرکز افزوده خواهد شد.

بیکی گفت: بیمارستان لقمان در حال حاضر بخش مراقبت‌های ویژه ندارد که در طرح توسعه علاوه بر ساخت این بخش، ساخت چهار اتاق عمل مجزا، اتاق‌های بستری نیز ساخته می‌شود و با تکمیل این بخش‌ها شمار تخت‌های بیمارستانی به حدود ۱۱۶ تخت افزایش می‌یابد.

شهرستان سرخس با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۸۰ کیلومتری شرق مشهد قرار دارد.