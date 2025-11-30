پخش زنده
در ششمین جلسه مجمع سلامت شهرستان اشنویه بخشی از مهمترین معضلات و مباحث مطرح در حوزه بهداشت و سلامت شهرستان به ویژه جوانی جمعیت، بیماریهای غیرواگیر و تغییرات اقلیم ومخاطرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانداراشنویه در ششمین جلسه مجمع سلامت شهرستان عنوان کرد: هدف از تشکیل مجمع سلامت ایجاد گفتمان و مسئولیت همگانی در این حوزه و تبیین آن برای ادارات اجرایی، مردم، سازمانهای مردم نهاد و خیرین است.
عبدالسلام مام عزیزی گفت: اجتماعی کردن سلامت و مشارکت مردم در امر سلامت موضوع مهمی است که باید مسئولان به آن اهتمام داشته باشند.
وی تاکید کرد: در خصوص رفع نیازها و برنامههایی که تدوین شده باید هدفگذاری کرده و با برنامهریزی درست در راستای رفع مشکلات گام برداشت، نباید خارج از برنامه کاری کرد، زیرا برای هر برنامهای که ابلاغ میشود کارشناسی لازم انجام شده و باید طبق آن عمل کرد تا خروجی لازم را داشته باشد
وی اظهار داشت: از ظرفیت رسانهها میتوان در راستای آگاهیبخشی به مردم و حرکت در مسیرهای سلامت محور از جمله روشهای تغذیه صحیح، ورزش کردن و رعایت بهداشت محیطی و کاری و ... استفاده کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان
ضمن تاکید بر اهمیت جلب مشارکت همه سازمانها و خصوصاً مردم به عنوان مهمترین ذینفعان در خدمات نظام سلامت و به لزوم استفاده از ظرفیت این ساختار در دستیابی به اولویتهای حوزهی سلامت در این شهرستان پرداخت
وی با بیان مولفههای تاثیرگذار در حصول اهداف توسعه پایدار از دو مولفهی «مردم» و «مشارکت» به عنوان اجزای اساسی سلامت جامعه و برنامههای توسعهای سلامت در رویکرد مهم جامعه محوری یاد کرد و گفت: سیاستهای نوین در حوزه سلامت به دنبال افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم به عنوان شریکی فعال در تمام برنامههای مرتبط با ارتقاء سلامت هستند؛ لذا به منظور درک تاثیر مشارکت و استفاده از اثرات مثبت آن، بیشتر از هر چیز به دنبال جلب مشارکت مردم در نیازسنجی، شناسایی اقشار آسیب پذیر، در نظر گرفتن ترجیحها و اولویتهای سلامت مردم هستیم تا در تبیین، برنامه ریزی و اجرای آن نیز شاهد حضور و مشارکت همگان باشیم.
دکتر زرزا مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه نیز در ابتدای این جلسه گزارش جامعی از سیمای سلامت شهرستان ارائه نمود و خواستار مسئولیت پذیری و پاسخگویی همه بخشها جهت تحقق اهداف مجمع شد.
بهداشت و سلامت شهرستان، جوانی جمعیت، بیماریهای غیرواگیر و تغییرات اقلیم و اثرات آن بر حوزه سلامت، ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی، خطرات زیست محیطی از موضوعات مطرح شده در این مجمع بود.
در بخشی از جلسه رییس اداره آب و فاضلاب شهرستان گزارشی در خصوص اجرای طرحهای توسعهای آب با اولویت شاخصهای سلامت را ارائه نمود.