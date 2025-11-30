به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده دیدار با هیئت سرمایه‌گذاری چینی گفت: این حرکت مشترک که با همکاری شرکت ملی حفاری در خوزستان انجام خواهد شد، اثرات مثبتی به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم، بحث جمع‌آوری فلر‌های نفتی است که از آلاینده‌های مهم و مشکل‌زا برای جامعه ما محسوب می‌شود، ادامه داد: با شرکت‌های فعال در این زمینه ارتباط برقرار خواهد شد و سفر آنان به خوزستان برای تسریع در روند جمع‌آوری فلر‌ها تسهیل می‌شود.

استاندار خوزستان معرفی و بهره‌برداری از نسل جدید پنل‌های خورشیدی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک با چین عنوان کرد و اظهار داشت: این پنل‌های جدید وابستگی کمتری به زاویه تابش خورشید دارند و می‌توانند در مکان‌های بیشتری از جمله روی دریاچه‌های پشت سد‌ها نصب شوند.

موالی زاده خاطرنشان کرد: ما در ملاقات با تمامی هیئت‌های خارجی، بر موضوعات محیط زیست، آلودگی هوا و انرژی خورشیدی تأکید و آمادگی خود را برای بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی‌ها و تجربیات آنان به منظور رفع مشکلات مردم خوزستان اعلام می‌کنیم.