پخش زنده
امروز: -
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان یزد: بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذر ماه سال جاری لازمالاجرا شده و بازنشستگان میتوانند از این تاریخ از پوشش بیمه تکمیلی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، باغشاهی با اشاره به مشکلات و تأخیرهای پیش آمده در نهایی شدن قرارداد، توضیح داد: قرارداد قدیمی بیمه تکمیلی به پایان رسیده بود و روز گذشته، بعد از چند جلسه مذاکرات با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تهران، تفاهمنامه جدیدی نهایی و امضا شد که از وزن اجرایی برخوردار است.
وی، افزود: سال گذشته حق بیمه کل ماهانه ۴۳۰ هزار تومان بود که ۲۱۵ هزار تومان آن توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشد و مابقی از حقوق بازنشستگان کسر میشد، اما امسال این مبلغ به ۷۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. از این مبلغ، ۲۵۰ هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی مشارکت میکند و ۴۷۰ هزار تومان توسط بازنشسته از حقوق ماهانه کسر خواهد شد.
رئیس کانون بازنشستگان استان یزد خاطرنشان کرد: بازنشستگان از ابتدای آذرماه میتوانند برای استفاده از بیمه تکمیلی اقدام کنند و در صورت بستری شدن یا داشتن فاکتور، از خدمات درمانی بهرهمند شوند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت همراهی و همکاری بازنشستگان و مسئولان استانی گفت: مردم، شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و ما از دغدغهها و حمایتهای آنها و همچنین همکاری مجموعه تامین اجتماعی، استاندار، معاونت عمرانی و مدیرکل تامین اجتماعی قدردانی میکنیم.