مسابقات شنای شهرستانهای خراسان رضوی و شمالی برای اولین بار به میزبانی شهرستان جغتای، در استخر مجموعه فرهنگی ورزشی نمونه جغتای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این رقابتها که با حضور ۱۰۵ شناگر بالای ۱۷ سال برگزار شد، شرکتکنندگان در رشتههای کرال سینه، کرال پشت و شنا قورباغه در مسافتهای ۶۶ متر به رقابت پرداختند.
در پایان این رویداد ورزشی، تیمهای جاجرم، جغتای و اسفراین به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی را کسب کردند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جغتای با اشاره به اهمیت این میزبانی گفت: در چارچوب برنامههای هفته بسیج، شهرستان جغتای برای نخستین بار پذیرای رقابتهای بینشهرستانی شنا بود و این اتفاق نشان از ظرفیت بالای این منطقه در توسعه ورزشهای آبی دارد.
علی یزدی افزود: مجموعه فرهنگی ورزشی نمونه جغتای در این دوره به میعادگاه استعدادهای درخشان رشته شنا تبدیل شد و شناگرانی از شهرستانهای کاشمر، جوین و جغتای
از استان خراسان رضوی و نیز شهرستانهای اسفراین، گرمه و جاجرم از استان خراسان شمالی در این مسابقات حضور داشتند.
این رقابتها با حضور حسین گرایلی، رئیس هیئت شنای استان خراسان رضوی و جمعی از فعالان ورزشهای آبی شهرستان برگزار شد.