سرپرست جهاد کشاورزی باغملک گفت: با اطلاع از تخریب و قطع درختان مثمر در باغ‌های این شهرستان، نسبت به بررسی موضوع و برخورد با خاطیان اقدام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر تخریب و قطع درختان مثمر در باغ‌های باغملک، با همکاری پلیس ۱۱۰ در محل حاضر شده و پس از بررسی و تنظیم صورت جلسه قانونی، مقرر شد خاطیان جهت اعمال قانون و برخورد قاطع توسط نماینده حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی به مراجع قضایی معرفی شوند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و باغات مثمر، اظهار کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه با جدیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

خورشیدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.