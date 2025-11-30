پخش زنده
۲ دستگاه لیزر مو فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در ممسنی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: ماموران این یگان هنگام گشت زنی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ سیدمحمد صدرایینژاد افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ دستگاه لیزر مو که خارجی و فاقد مجوز بود کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.