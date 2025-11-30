مدیرکل بهزیستی استان یزد، از تخصیص اعتباری بالغ بر ۳۷۴ میلیارد تومان برای اشتغال پایدار معلولان و سایر اقشار آسیب‌پذیر در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، هومینیان با اشاره به تخصیص بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان بهزیستی استان یزد، گفت: این تسهیلات از دو محل استانی و کشوری تأمین شده است. سهم استان در سال جاری حدود ۹۰ میلیارد تومان بوده که برای پروژه‌های موفق مانند پنل‌های خورشیدی استفاده شده و همچنین ۲۸۴ میلیارد تومان از منابع ملی به استان تخصیص یافته است.

وی افزود: هدف اصلی این اعتبارات ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه فضای کسب و کار مددجویان است که شامل معلولین، زنان سرپرست خانوار و سایر افراد دارای شرایط می‌شود. مددجویانی که دارای پرونده بهزیستی باشند، مجوز کسب و کار داشته و از حمایت نهاد‌های حمایتی دیگر بهره‌مند نباشند، می‌توانند با مراجعه به بهزیستی شهرستان‌ها درخواست خود را ثبت کنند.

مدیرکل بهزیستی یزد با اشاره به سقف تسهیلات گفت: این تسهیلات بسته به نوع شغل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر فرصت شغلی وام داده می‌شود. همچنین امسال نیز این حمایت‌ها ادامه دارد و صرفاً برای ایجاد اشتغال‌های جدید ارائه می‌شود.

وی، درباره نوع مشاغل توضیح داد: همه مشاغل قانونی و دارای مجوز امکان دریافت تسهیلات را دارند و محدودیتی در نوع فعالیت وجود ندارد. بخش عمده تقاضا‌ها در حوزه مشاغل خدماتی است.

هومینیان به بسته حمایتی برای کارفرمایان اشاره کرد و افزود: کارفرمایانی که بازنشسته‌ها و مددجویان بهزیستی را استخدام کنند، می‌توانند تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مددجو و تا سقف ۵ میلیارد تومان برای هر کارفرما دریافت کنند.

وی همچنین تأکید کرد که بهزیستی ۲۰ درصد حق بیمه حداقل حقوق افراد دارای معلولیت را به طور نامحدود و سایر مددجویان را تا ۶۰ ماه پرداخت می‌کند و کارفرمایان از مزایای معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل بهزیستی یزد افزود که طی سال گذشته ۲ هزار و ۱۵۹ نفراز مددجویان و اعضای خانوار‌های آنان از تسهیلات اشتغال‌زایی بهره‌مند شده‌اند و بر اساس گزارش‌ها، یکهزار و ۹۴۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.