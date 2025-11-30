پخش زنده
امروز: -
ممنوعیت صادرات تخته نرد برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت:براساس درخواست اتحادیه صنایع دستی و پیشنهاد ارسالی از اداره کل گمرکات استان در خصوص رفع ممنوعیت صادرات تختهنرد، رفع ممنوعیت صادرات این کالا به همت وزرات صمت به گمرک ابلاغ شد.
رسول کوهستای پزوه ادامه داد: براین اساس سازمان توسعه تجارت مجوز صدور این کالا را صادر کرد.
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان سال گذشته از ثبت ملی «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته نرد» در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی ایران خبر داده بود.
تخته نرد جزو بازیهای ایرانی محسوب میشود که از دوران باستان نحوه ساخت و بازی آن رایج بوده است.
تخته نرد که آمیخته با هنرهای سنتی است، به همت هنرمندان صنایع دستی در رشتههای خاتم، نگارگری، منبت و معرق ساخته میشود.
اصفهان با ۱۹۶ رشته صنایع دستی بعنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی در جهان شناخته شده است.
از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی شده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط به ایران و از این تعداد ۱۹۶ رشته مربوط به استان اصفهان است.
بیش از ۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت میکنند که در چهار سال گذشته ۴۰ هزار نفر از آنها شناسایی و شناسنامهدار شدهاند.