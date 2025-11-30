پخش زنده
رئیس انجمن پیکلبال ایران که برای حضور در مجمع سالیانه فدراسیون جهانی راهی فیلیپین شده با رئیس فدراسیون جهانی این رشته دیدار و در خصوص مسائل روز این ورزش بحث و تبادل نظر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا صافی رئیس انجمن پیکلبال ایران برای شرکت در مجمع سالیانه فدراسیون جهانی پیکلبال که از ۹ تا ۱۱ آذرماه در شهر مانیل برگزار میشود راهی فیلیپین شده است.
صافی در روز نخست سفر خود به این کشور با خاویر رگالادو، رئیس فدراسیون جهانی پیکلبال (GPF) دیدار و گزارش کوتاهی از فعالیتهای پیکلبال در ایران ارائه کرد. در این دیدار رگالادو تاکید کرد در راستای رشد پیکلبال در ایران تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.
در این مجمع، نمایندگان و هیاتهای بلند پایه ورزشی از کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، اتریش، اسپانیا، مکزیک، پرو، جمهوری دومینیکن، چین تایپه، کرهجنوبی، فیلیپین، مالزی، ماکائو، تانزانیا، سنگاپور، هند، ژاپن، ازبکستان، ترکیه، پاکستان، بحرین به صورت حضوری شرکت کردهاند و ۷۸ عضو دیگر این فدراسیون به صورت برخط در این مجمع حضور دارند.