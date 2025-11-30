به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی با اشاره به تصویب بسته جدید تشویقی مالی ویژه برای متقاضیان ساخت‌وساز در اصفهان گفت: لایحه‌ای مرداد امسال با موضوع ارائه بسته تشویقی مالی ساخت‌وساز به متقاضیان، شامل چگونگی پرداخت نقدی و اقساطی عوارض تراکم مسکونی و غیرمسکونی (پروانه ساختمانی، عدم خلاف و پایان کار)، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح و سپس به تصویب رسید.

نادر آخوندی افزود: در مصوبه جدید، مشوق‌های مالی در قالب تخفیف‌های پلکانی و زمان‌بندی‌شده برای شهروندان در نظر گرفته شد و این تخفیف‌ها مطابق یک جدول اجرایی است.

وی گفت: براین اساس از شانزدهم آذر تا پانزدهم اسفند به مدت سه ماه، ۲۵ درصد تخفیف برای شهروندان لحاظ شده و از شانزدهم تا بیست‌ونهم اسفند به مدت ۱۴ روز، ۲۰ درصد تخفیف به عنوان آخرین مرحله مشوق در نظر گرفته شده است.

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی با اشاره به شرایط اجرایی این بسته افزود: طبق تبصره مصوبه، بسته پرداخت در بازه زمانی سه‌ماهه نیز نقدی محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با سهولت بیشتری از این فرصت بهره‌مند شوند.