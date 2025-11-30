پخش زنده
مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی برای برگزاری نخستین همایش «زبان و رسانه» فراخوان ارسال مقاله داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، این مرکز فعالیتهای چندی را در دستور کار قرار داده که راهاندازی وبگاه، برگزاری همایش زبان و رسانه و نظارت بر کار گویندگان از جمله آنهاست.
محورهای پیشنهادی برای مقالات این موارد است:
۱. زبان فارسی و هویت ملی در صداوسیما
نقش زبان فارسی در انسجام ملی، تبیین اصل۱۵قانون اساسی
گفتمانسازی رسانهای در بازنمایی و تقویت هویت ملی
کاربرد زبانها و لهجههای محلی در صداوسیما
۲. آسیبشناسی کاربرد زبان در صداوسیما
زبان معیار در برنامههای صداوسیما
آسیبشناسی کاربرد واژههای بیگانه در صداوسیما
زبان گفتاری مجریان؛ معیارها و آسیبها
آسیبشناسی زبان در برنامههای ورزشی
آسیبشناسی زبان خبر
آسیبشناسی شعر و ترانه در برنامههای صداوسیما
آسیبشناسی زبان در آگهیهای بازرگانی صداوسیما
۳. زبان فارسی و هوش مصنوعی (هوشواره)
نقش هوش مصنوعی در حفظ زبان معیار
تأثیر شبکههای اجتماعی بر زبان صداوسیما
نقش هوش مصنوعی در تولید شعر، روایت و گفتارهای فاخر در صداوسیما
مهلت ارسال اصل مقاله: سی دیماه ۱۴۰۴
زمان برگزاری همایش: بهمن ۱۴۰۴
مقالات برگزیده در فصلنامۀ علمی «پژوهشهای ارتباطی» منتشر میشود.
خواهشمند است مقالات به رایانامه: Hamayesh@tabarefarsi.ir ارسال شود.
ارتباط با پشتیبانی در پیام رسان بله: @ainesokhan_ir
این مرکز از همه استادان کارشناسان رسانه و اهالی قلم درخواست کرده تا مقالات خود را تا پایان دی ماه به نشانیهای اعلام شده ارسال کنند.