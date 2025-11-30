اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته پنجم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته پنجم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که به این شرح است:

دوشنبه، ۱۰ آذر– ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون – سپاهان نوین

داوران: رضا شنبدی – محمدامین پولادی

نماینده فدراسیون: غلامحسین نیکویی

ناظران فنی: سیف الله حیدرپور – حامد بیات

نیروی زمینی سبزوار – پرواز هوانیروز

داوران: افشین خراسانی – حامد دربهانی

نماینده فدراسیون: فرامرز می‌آبادی

ناظران فنی: مهدی قالب تراش – محمدعلی قاسمی

مس کرمان – فرازبام خاییز دهدشت

داوران: مهدی یاری – آرش عزیزی

نماینده فدراسیون: محمد باژیان

ناظران فنی: اصغر سهمی – حسین خاکی

سنگ آهن بافق – نفت و گاز گچساران

داوران: جواد یزدانیان – محمدامین رضایی

نماینده فدراسیون: جواد ساعدی

ناظران فنی: سیدحسن حسینی – مهدی توکلی

سایپا تهران – هپکو اراک

داوران: روح الله طاهری – حسین قبادی

نماینده فدراسیون: سعید ولدخانیان

ناظران فنی: محسن کرباسچی – علی موسویان