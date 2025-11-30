پخش زنده
اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته پنجم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته پنجم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد که به این شرح است:
دوشنبه، ۱۰ آذر– ساعت ۱۶:۰۰
استقلال کازرون – سپاهان نوین
داوران: رضا شنبدی – محمدامین پولادی
نماینده فدراسیون: غلامحسین نیکویی
ناظران فنی: سیف الله حیدرپور – حامد بیات
نیروی زمینی سبزوار – پرواز هوانیروز
داوران: افشین خراسانی – حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: فرامرز میآبادی
ناظران فنی: مهدی قالب تراش – محمدعلی قاسمی
مس کرمان – فرازبام خاییز دهدشت
داوران: مهدی یاری – آرش عزیزی
نماینده فدراسیون: محمد باژیان
ناظران فنی: اصغر سهمی – حسین خاکی
سنگ آهن بافق – نفت و گاز گچساران
داوران: جواد یزدانیان – محمدامین رضایی
نماینده فدراسیون: جواد ساعدی
ناظران فنی: سیدحسن حسینی – مهدی توکلی
سایپا تهران – هپکو اراک
داوران: روح الله طاهری – حسین قبادی
نماینده فدراسیون: سعید ولدخانیان
ناظران فنی: محسن کرباسچی – علی موسویان