سفیر کره جنوبی در جریان سفر به اصفهان و بازدید از بافتهای تاریخی و طرحهای بازآفرینی شهری، ضمن تأکید بر اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی، توسعه همکاریهای دو کشور در حوزه نوسازی شهری را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در سفر سفیر کره جنوبی به اصفهان، هیأتی از سفارت این کشور از بافتهای تاریخی، محلات فرسوده و پروژههای شرکت بازآفرینی شهری ایران بازدید کردند.
از جمله نقاط مورد بازدید، حمام تاریخی قاضی بود که به عنوان نشانی برجایمانده از معماری و سبک زندگی سنتی اصفهان شناخته میشود.
سفیر کره جنوبی با تأکید بر ضرورت حفاظت از بناها و میراث تاریخی، این اقدام را عامل تقویت هویت فرهنگی و گسترش گردشگری عنوان کرد.
وی همچنین حفظ این آثار را ابزاری مؤثر برای آموزش نسلهای آینده دانست.
این بازدید نمودی از تمایل مشترک ایران و کره جنوبی برای توسعه همکاریها در حوزه بازآفرینی شهری و ادامه تعاملات از مسیر آژانس اسکان بشر ملل متحد است.