به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در رقابت‌های ساندا ووشو جوانان کشور، علی سرو حیدر و امیرمهدی شیردل ۲ مدال طلا را کسب کرده و به اردوی تیم ملی راه یافتند. تیم تالو نونهالان هیات ووشو استان اردبیل نیز در رقابت‌های انتخابی تیم ملی توانست دوباره تاریخ سازی کند و ۲ مدال طلا و یک نقره را کسب کند.

محمد ارشادی ۲ مدال طلا و نقره در فرم‌های نان چوان و نن گوئن و سید هادی موسوی نیز یک مدال طلا در فرم نن دائو کسب کردند.

موفقیت‌های پی در پی ووشو استان اردبیل نشان داد ووشو اردبیل به ورزش اول اردبیل تبدیل شده است و حمایت‌های بیش از پیش اداره کل ورزش و جوانان استان را می‌طلبد.