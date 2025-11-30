گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی حضرت فاطمه الزهرا (س) مشهد و فریمان، خدمات پزشکی درمانی رایگان به مردم روستای قلعه‌نو فریمان ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج سازندگی فریمان گفت: این اردو با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم محروم منطقه طراحی و به مدت دو روز اجرا شد.

سرهنگ پاسدار روح اله غلامی افزود: در این برنامه، تیم پزشکی متشکل از پزشک عمومی، روانپزشک، ماما و سایر متخصصان، خدمات گسترده‌ای به اهالی روستا ارائه دادند.

او ویزیت پزشک، غربالگری بیماری‌ها، توزیع دارو، مشاوره در زمینه پوست و مو، برنامه‌های تغذیه‌ای و فیزیوتراپی را از خدمات رایگان به روستاییان برشمرد و افزود: این اردوی جهادی با مشارکت شبکه بهداشت و درمان فریمان برگزار شد و بیش از ۷۳۰ نفر از خدمات مختلف پزشکی، بهره‌مند شدند.