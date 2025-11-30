ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، جزو بیشترین کالاهای وارداتی به استان مرکزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۱۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار به ۸۷ کشور جهان از گمرکات استان مرکزی صادر شده است.

غلامی در تشریح این خبر افزود:

بیشتر کشور‌های هدف صادراتی استان در سال جاری به ترتیب ارزش صادرات عبارتند از: افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق و امارات.

بیشترین کالا‌ی صادراتی نیز شامل انواع شیشه و بلورجات، انواع هیدروکربن‌ها و گاز مایع، سوخت، محصولات لبنی، سیمان، کاشی و سرامیک است.

۱۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۶ میلیون دلار از ۴۳ کشور از طریق گمرکات استان مرکزی وارد شد.

۵ کشور عمده مبادی وارداتی: چین، امارات، ترکیه، هونگ کونگ، آلمان و قطر هستند.

عمده کالا‌های وارداتی نیز بیشتر شامل: ماشین آلات، اسانس‌های خوراکی، تجهیزات خط تولید و همچنین گلیسسرین.

در زمینه قاچاق کالا و ارز ۲۰ پرونده در گمرک تشکیل شده است.

ارزش تراز تجاری، ۳۴۷ میلیون دلار است.