به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی جودکی گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره انتشار آلودگی در محدوده قبل و بعد از پل رودخانه سالور، گشت‌های مشترک محیط‌زیست و راهداری به محل اعزام شدند و با حضور در صحنه، فعالیت متخلفان را متوقف کردند.

به گفته ی این مسئول محیط زیست بهارستان، در این عملیات از چهار دستگاه وانت پیکان متعلق به عاملان تخلف، تصویر و فیلم مستند تهیه و برای همه آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود: این پرونده‌ها برای توقیف خودروها و برخورد قانونی با مالکان و رانندگان متخلف به دادستانی شهرستان ارسال شده است.