به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به توانمندی‌ها کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و علمی شهرستان صومعه سرا گفت: این شهرستان در دهه ۵۰، ۶۰ و۷۰ قطب تولید پیله ابریشم و بهترین نخ ابریشمی بود که تلاش می‌کنیم با همکاری و مشارکت مسئولان، کشاورزان و دهیاران با تولید نخ ابریشمی برای بافت قالی ابریشمی در سطح کشور، شهرستان صومعه‌سرا دوباره به جایگاه اصلی خود به عنوان شهر ابریشم بازگردد.

فریدون شایسته رئیس انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان درخصوص تاریخ صومعه‌سرا، نقش مردم صومعه سرا در مبارزات نهضت جنگل و حضور علما، مفاخر فرهنگی و علمی در این شهر گفت: باید صومعه‌سرای بزرگ را به نسل جوان شناساند.

در این مراسم چند تن از شاعران تازه‌ترین سروده‌های خود را در وصف شهرستان صومعه سرا قرائت کردند و هنرمندان به اجرای برنامه هنری و سنتی پرداختند.

در حاشیه این جشن غرفه‌های صنایع دستی و محصولات سنتی و سوغات صومعه سرا هم برپا شد.

در پایان از جمعی از هنرمندان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان شهرستان صومعه‌سرا با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

۱۶ آبان سال ۱۳۳۸ صومعه سرا با حضور نخست وزیر وقت به شهرستان تبدیل شد.