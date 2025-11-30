به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره آمار عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث این دانشگاه طی سال جاری، اظهار کرد: مردم در استان اردبیل طی مدت مذکور ۱۶۲ هزار و ۷۲۵ بار با اورژانس تماس برقرار کرده‌اند که ۵۸ هزار ۴۲۰ مورد این تماس‌ها منجر به ماموریت شده است.

وی افزود: در سال جاری ۷ هزار و ۸۱۱ مورد ماموریت اورژانس در سطح استان مرتبط با حوادث ترافیکی بوده و ۱۰ هزار ۱۲۴ ماموریت نیز موارد غیرمرتبط با حوادث ترافیکی انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: در سال جاری ۱۳ هزار و ۳۱۰ مورد تماس مرتبط با مزاحمت‌های تلفنی با اورژانس ۱۱۵ اردبیل برقرار شده است.

داورنیا با اشاره به انجام ۴ مورد زایمان در داخل آمبولانس‌های اورژانس، گفت: ۱۸ مورد نیز CPR (عملیات احیا) توسط عوامل اورژانس انجام شده است.

وی زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار را در شهر‌های اردبیل، ۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه اعلام کرد و افزود: میانگین زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار در جاده‌های استان نیز ۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه طی سال جاری ۵ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس اردبیل اضافه شده، اضافه کرد: در این مدت اورژانس هوایی اردبیل ۲۳ ماموریت با ۲۸ بیمار را انجام داده است.