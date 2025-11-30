پخش زنده
امسال ۱۳ هزار و ۳۱۰ مورد تماس مرتبط با مزاحمتهای تلفنی با اورژانس ۱۱۵ اردبیل برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره آمار عملکرد اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث این دانشگاه طی سال جاری، اظهار کرد: مردم در استان اردبیل طی مدت مذکور ۱۶۲ هزار و ۷۲۵ بار با اورژانس تماس برقرار کردهاند که ۵۸ هزار ۴۲۰ مورد این تماسها منجر به ماموریت شده است.
وی افزود: در سال جاری ۷ هزار و ۸۱۱ مورد ماموریت اورژانس در سطح استان مرتبط با حوادث ترافیکی بوده و ۱۰ هزار ۱۲۴ ماموریت نیز موارد غیرمرتبط با حوادث ترافیکی انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: در سال جاری ۱۳ هزار و ۳۱۰ مورد تماس مرتبط با مزاحمتهای تلفنی با اورژانس ۱۱۵ اردبیل برقرار شده است.
داورنیا با اشاره به انجام ۴ مورد زایمان در داخل آمبولانسهای اورژانس، گفت: ۱۸ مورد نیز CPR (عملیات احیا) توسط عوامل اورژانس انجام شده است.
وی زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار را در شهرهای اردبیل، ۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه اعلام کرد و افزود: میانگین زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار در جادههای استان نیز ۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه طی سال جاری ۵ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس اردبیل اضافه شده، اضافه کرد: در این مدت اورژانس هوایی اردبیل ۲۳ ماموریت با ۲۸ بیمار را انجام داده است.