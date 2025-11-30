به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت ۸ آذر، روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، مانور آموزشی در مدارس با حضور جمعیت هلال احمر شعب استان برگزار شد.

در این مانورها، دانش‌آموزان با اصول پناه‌گیری، خروج اضطراری، رعایت ایمنی در زمان حادثه و اقدامات اولیه پس از زلزله آشنا شدند. مربیان و اعضای خانه‌های هلال نیز با ارائه آموزش‌های کاربردی و همراهی کادر مدرسه، اجرای صحیح مراحل مانور را هدایت کردند.

این برنامه با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات طبیعی برگزار شد.