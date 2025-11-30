پخش زنده
هادی حق شناس گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای بافتهای قدیمی مستلزم آغاز بدون تعلل طرحهای نوسازی و رفع ناهماهنگیهای مدیریتی است و احیای هویت محلات میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی بیانجامد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار امروز در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، گفت: محلات محروم و بافتهای قدیمی رشت داراییهای ارزشمند شهری هستند که میتوانند به موتور محرک توسعه تبدیل شوند، اما نبود مدیریت یکپارچه و اجرای ناقص طرحها موجب شده این ظرفیتها مورد استفاده قرار نگیرد.
وی با اشاره به محدوده میدان شهدای ذهاب رشت بهعنوان «فضایی نوستالژیک و هویتساز» افزود: تکمیل و ساماندهی مناسب این بافت میتواند آن را به یک مزیت مهم فرهنگی و اجتماعی برای شهر تبدیل کند، اما نیمهتمام ماندن طرحها، این فرصت را به چالش تغییر داده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه قانونگذار برای نوسازی بافتهای فرسوده مشوقهایی همچون افزایش تراکم و تسهیلات ویژه پیشبینی کرده، گفت: اختیارات کافی به استانداران و مدیران حوزه شهرسازی داده شده و اگر دستگاهها از این ظرفیتهای قانونی آگاه باشند، میتوان اقدامات موثری در حوزه بازآفرینی شهری انجام داد.
هادی حقشناس بر لزوم احصای مشکلات محلات محروم توسط فرمانداران تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید مسائل مربوط به بافتهای فرسوده شهرستانها را جمعبندی و در جلسات استانی مطرح کنند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری نشست تخصصی در دهه سوم آذرماه گفت: این جلسه با حضور مدیران مرتبط برگزار میشود و هدف آن دستیابی به جمعبندی دقیق از مسائل محلات و بافتهای فرسوده است.
استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه وزارت کشور بر همکاری شهرداریها و دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای بازآفرینی شهری تأکید دارد، افزود: احیای هویت تاریخی و فرهنگی محلات میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
هادی حقشناس با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: گیلان ظرفیت اجرای طرحهای بزرگ نوسازی شهری را دارد و با هماهنگی بیشتر، میتوان چهره بسیاری از محلات را متحول کرد.