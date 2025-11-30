پخش زنده
سارا بهمنیار با پیروزی در دیدار ردهبندی مقابل لیلی آلواردو از اکوادور، نخستین نشان جهانی کاراته بانوان ایران پس از سال ۲۰۱۸ را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارا بهمنیار، کاراتهکا وزن منهای ۵۰ کیلوگرم کشورمان، در دیدار ردهبندی بیستوهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در قاهره، با عملکردی حسابشده برابر لیلی آلواردو از اکوادور به برتری ۳ بر صفر رسید و نشان برنز جهان را از آن خود کرد.
این نشان، پایان انتظار ششساله کاراته بانوان ایران برای بازگشت به سکوهای جهانی است؛ مسیری که از ۲۰۱۸ تا امروز بدون نشان جهانی طی شده بود.