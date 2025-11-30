پخش زنده
با بررسی پروندههای قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و اعطای ارفاقات قانونی، تعداد ۸۱ نفر رای باز و همچنین ۸ مورد مرخصی پایان حبس منجر به آزادی موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل زندانهای استان البرز اعلام کرد: در مرحله استانی با بررسی پروندههای قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و اعطای ارفاقات قانونی، تعداد ۸۱ نفر رای باز و همچنین ۸ مورد مرخصی پایان حبس منجر به آزادی موافقت شد.
فتحی با اشاره به رسیدگی ویژه مقامات قضایی استان به پروندهها، افزود: اجرای طرحهای دورهای پایش زندانیان برای اولویت اصلی سازمان زندانها با محوریت کاهش جمعیت کیفری و بهبود روند بازگشت زندانیان به جامعه و رسیدگی دقیقتر به وضعیت پروندههای قضایی در زندانهای استان ادامه خواهد داشت.