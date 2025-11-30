رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در آیین افتتاح مرکز پایش هوشمند سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر استفاده از فناوری‌های نوین در دوره مدیریتی خود تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری صداوسیما در آیین افتتاح مرکز پایش هوشمند سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری استفاده از فناوری‌های نوین را از رویکرد‌های اصلی دوره مدیریتی خود عنوان کرد؛ و هدف این مرکز را ارائه داده‌های دقیق و لحظه‌ای برای مدیریت بهتر بحران‌ها، به‌ویژه در حوزه تالاب‌ها مطرح کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در افتتاح مرکز پایش هوشمند این سازمان گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شرط اصلی دستیابی به پایش به‌روز، به‌هنگام و هوشمند در کشور است.

او تأکید کرد که این مرکز با ارائه داده‌های مستند و قابل اتکا، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران و دسترسی به اطلاعات مناسب برای جامعه را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات مرتبط با دست‌اندازی‌ها، تخریب‌ها و تغییر کاربری در تالاب‌ها گفت که این سامانه می‌تواند واکنش سریع و هدفمند به بحران‌ها را ممکن کند.

رئیس سازمان محیط‌زیست همچنین خواستار گسترش این مدل پایش به سایر حوزه‌های تحت مدیریت قانونی سازمان شد و تأکید کرد که وجود زیرساخت‌های مشابه در حوزه‌هایی مانند مقابله با آتش‌سوزی‌ها می‌توانست از بسیاری خسارات جلوگیری کند.

او بر لزوم راهبری، نظارت و خطا گیری مستمر ابزار دقیق برای حفظ دقت داده‌ها تأکید کرد و ادامه همکاری با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح برای دریافت گزارش‌های دقیق از تخریب‌های مناطق طبیعی را ضروری دانست.

در پایان، انصاری ابراز امیدواری کرد که با اتکا بر فناوری‌های نوین، ضمن افزایش صحت گزارش‌ها، بتوان بخشی از تکالیف قانونی سازمان را با نیروی انسانی کمتر و کارآمدتر انجام داد.