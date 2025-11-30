پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی ساری از کشت بیش از ۴۶۹۵ هکتار از محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی ساری از کشت بیش از ۴۶۹۵ هکتار از محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا در فصل پاییزه توسط کشاورزان این شهرستان خبر داد.
سید اسماعیل علوی گفت: روند کشتهای پاییزه با مشارکت گسترده کشاورزان و شرایط مساعد زراعی در حال انجام است و آمارها نشاندهنده پیشرفت مطلوب است.
وی با تشریح جزئیات افزود: تاکنون ۱۶۲۰ هکتار گندم، ۱۶۲۴ هکتار جو و ۱۴۵۱ هکتار کلزا در شهرستان ساری کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی ساری از رشد مطلوب مزارع خبر داد و گفت: آخرین ارزیابیها نشان میدهد مجموع سطح سبز مزارع پاییزه به ۲۴۱۶ هکتار رسیده که بیانگر جوانهزنی مناسب و همراهی دقیق کشاورزان با توصیههای فنی است.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین نهادهها اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۷۰۶ تن انواع کود شیمیایی شامل ۱۳۴۷ تن برای گندم و جو و ۳۵۹ تن برای کلزا بین کشاورزان توزیع شده است.
وی با اشاره به مشارکت ۳۱۲۰ کشاورز در اجرای کشتهای پاییزه، قدردانی کرد و تأکید کرد: برنامههای آموزشی، نظارتی و حمایتی این مدیریت در طول فصل زراعی با جدیت دنبال خواهد شد تا محصولات پاییزه امسال با بالاترین کیفیت به مرحله برداشت برسند.