مدیر جهاد کشاورزی ساری از کشت بیش از ۴۶۹۵ هکتار از محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا در این شهرستان خبر داد.

کشت بیش از ۴۷۰۰ هکتار گندم، جو و کلزا در ساری

کشت بیش از ۴۷۰۰ هکتار گندم، جو و کلزا در ساری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی ساری از کشت بیش از ۴۶۹۵ هکتار از محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا در فصل پاییزه توسط کشاورزان این شهرستان خبر داد.

سید اسماعیل علوی گفت: روند کشت‌های پاییزه با مشارکت گسترده کشاورزان و شرایط مساعد زراعی در حال انجام است و آمار‌ها نشان‌دهنده پیشرفت مطلوب است.

وی با تشریح جزئیات افزود: تاکنون ۱۶۲۰ هکتار گندم، ۱۶۲۴ هکتار جو و ۱۴۵۱ هکتار کلزا در شهرستان ساری کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری از رشد مطلوب مزارع خبر داد و گفت: آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مجموع سطح سبز مزارع پاییزه به ۲۴۱۶ هکتار رسیده که بیانگر جوانه‌زنی مناسب و همراهی دقیق کشاورزان با توصیه‌های فنی است.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین نهاده‌ها اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۷۰۶ تن انواع کود شیمیایی شامل ۱۳۴۷ تن برای گندم و جو و ۳۵۹ تن برای کلزا بین کشاورزان توزیع شده است.

وی با اشاره به مشارکت ۳۱۲۰ کشاورز در اجرای کشت‌های پاییزه، قدردانی کرد و تأکید کرد: برنامه‌های آموزشی، نظارتی و حمایتی این مدیریت در طول فصل زراعی با جدیت دنبال خواهد شد تا محصولات پاییزه امسال با بالاترین کیفیت به مرحله برداشت برسند.