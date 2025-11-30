با مصوبه ستاد تنظیم بازار استان سمنان ، نظارت بر واحدهای عرضه کننده تخم مرغ و نانوایی ها تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، محمود خان بیکی مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان گفت : با توجه به افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر و مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره پیشگیری از کنترل قیمت ، طرح نظارت بر واحدهای عرضه کننده این کالا تشدید شده و بدون اغماض با گران فروشی برخورد می شود .

سید مجید نجاتی سرپرست نظارت و بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم از تشدید نظارت بر نانوایی ها خبر داد و گفت : هر واحد نانوایی باید پیش از آغاز فعالیت برای اخذ مجوز از شورای آرد و نان شهرستان محل استقرار خود اقدام کنند و در صورت فعالیت بدون مجوز بلافاصله پلمب می شود .

حسین نظری رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان سمنان هم گفت : در بازرسی امروز ناظران گشت مشترک ، یک واحد نانوایی در سمنان به علت نداشتن مجوز اتحادیه و شورای آرد و نان و گران فروشی پلمب شد .

وی از مردم خواست موارد گران فروشی در واحدهای صنفی را به شماره های ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع دهند.