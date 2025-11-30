به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: با تاکید ویژه رئیس جمهور اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از توسعه کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اولویت برنامه‌ها برای احیا دریاچه ارومیه است

استاندار آذربایجان غربی در جلسه احیا دریاچه ارومیه با بیان این مطلب گفت: در برنامه جلوگیری از توسعه کشاورزی با معیشت جایگزین از کشاورزان حمایت خواهیم کرد .

رضا رحمانی استفاده از فناوری‌های نوین را یکی دیگر از برنامه‌ها ستاد احیا عنوان و‌خاطرنشان کرد:: ۱۰ تفاهم را برای ۱۰ اقدام اثر بخش به امضا رسانده‌ایم و بزودی کار‌های اجرایی آنها عملیاتی می شود.

وی قرارداد با فائو، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز، سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای طرح کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب، رونمایی از اطلس مخاطرات طبیعی آذربایجان‌غربی، امضای قرارداد برای استفاده از هوش مصنوعی در راستای بررسی وضعیت و اجرای طرح‌های احیا، برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات سازمان فضایی ایران، اجرای مقدمات بارورسازی ابر‌ها و افتتاح تجهیزات به روز در هواشناسی از جمله این طرح‌ها عنوان کرد .

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های احیا خبرداد و تصریح کرد:تنها در یک طرح ویژه کاهش مصرف آب در حوزه مهاباد را در دستور کار قرار داده‌ایم که با اجرای آن مصرف ۱۷۵ میلیون متر مکعب مصرف اب را به ۴۵ میلیون متر مکعب می‌رسانیم

رضا رحمانی با اشاره به اینکه احیا دریاچه ارومیه دغدغه مردم و دولت است گفت: در صورت لزوم مردم نیز کمک کار ما در همه عرصه‌ها خواهند بود.

وی از برگزاری پنجمین همایش ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه و نشست اغازین پروژه افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی حوضه ابریز دریاچه ارومیه با سازمان فائو در روز‌های چهارشنبه و‌پنج شنبه این هفته در ارومیه خبر داد و تصریح کرد: پژوهشگران و‌محققان استان باید در این دو رویداد مهم حضور فعال داشته باشند و از این همایش‌ها نتایج علمی مناسبی کسب کنند.