پخش زنده مسابقات فرمول یک قطر ، پخش زنده فوتبال رم و ناپولی و بررسی طرحهای عمرانی پایتخت در برنامه «شهر امن» ازقاب شبکه های ورزش و تهران روی آنتن می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب مسابقات فرمول یک ۲۰۲۵ که در دوحه قطر در حال برگزاری است، امشب یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۹:۳۰، این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
پیست بینالمللی لوسیل قطر که به منظور میزبانی نخستین رویداد تاریخ موتوجیپی قطر در سال ۲۰۰۴ ساخته شد، سال ۲۰۲۱ نخستین باری بود که قطر میزبان مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک شد؛ همچنین این کشور قرارداد ۱۰ ساله دیگری را برای میزبانی این رقابتها از سال ۲۰۲۳ به بعد امضا کرده است.
برنامه «لذت فوتبال»
برنامه زنده «لذت فوتبال» شبکه ورزش در جریان بازیهای هفته سیزدهم سری آ ایتالیا، امشب از ساعت ۲۳:۱۵ رقابت بین تیمهای رم و ناپولی را به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پوشش خواهد داد.
شبکه ورزش امشب یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۲۳:۱۵ در جریان رقابتهای هفته سیزدهم سری آ ایتالیا۲۶_۲۰۲۵، دیدار حساس بین تیمهای رم و ناپولی را در قالب برنامه «لذت فوتبال» با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پخش میکند.
رم در هفتههای اخیر به عملکرد بسیار خوبش در سری آ ادامه داده؛ آنها پس از شکست برابر میلان، موفق به پیروزی برابر اودینزه و کرمونزه شدند و در پایان هفته گذشته به صدر جدول رسیدند.
از طرفی ناپولی هم پس از سلسله نتایج ضعیفش در ماه گذشته، هفته قبل پس از بازگشت از بازیهای ملی به دو پیروزی ارزشمند در سری آ و لیگ قهرمانان مقابل آتالانتا و قره باغ دست یافت و در صورت پیروزی خارج از خانه مقابل رم حتی شانس بازگشت به صدر جدول را هم خواهند داشت.
برنامه «شهر امن»
برنامه «شهر امن» روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) به بررسی وضعیت و زمانبندی طرحهای عمرانی تهران میپردازد.
این برنامه با حضور «سرهنگ مصطفی زینیوند»، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، روی آنتن میرود.
در این برنامه ، طرحهای عمرانی میدان سپاه ، میدان فتح ، میدان سبلان و بزرگراه ستاری با محوریت رفع نقاط حادثهخیز و تسهیل ترافیک بررسی شده و زمان بهرهبرداری از این پروژهها تشریح خواهد شد.
برنامه «شهر امن» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، روزهای زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش میشود.