به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیرو‌های مسلح: تاکنون پیکر ۴۷ هزار شهید شناسایی شده و برای ۲۱۰۰ شهید باقیمانده در خاک عراق برنامه پنج ساله داریم.

سردار سید محمد باقرزاده: از پایان ۹۸ درصد از کار تفحص شهدا در داخل کشور خبر داد و گفت: حدود ۲۱۰۰ شهید دیگر باید شناسایی شوند که بخشی از آنها در خاک عراق هستند.

او با بیان اینکه شهدای موجود در خاک عراق تنها محدود به مناطق جنگی نیستند، افزود: بخشی از شهدا در اردوگاه‌های عراق به شهادت رسیدند یا در بیمارستان‌های عراقی شهید شدند که ما به دنبال آنها هستیم.

او از تعیین یک برنامه زمان‌بندی پنج ساله برای تکمیل فرآیند تفحص شهدا در عراق، خبر داد.