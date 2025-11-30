آیت الله لائینی: ناسپاسی به شهدا کمرنگی آرمان، راه و ارزش‌های اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم هفتمین روز تدفین شهید خوشنام ۴۱ ساله دفاع مقدس در مجتمع توانبخشی امام علی (ع) ساری با حضور خانواده شهدا، جانبازان، جوانان و مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران آئین بزرگداشت شهدا را ماندگاری و علائم احیا راه شهدا در جامعه دانست.

وی با استناد به قرآن مجید، تجلیل از شهید را نشانه زنده بودن روح ایثار و شهادت در جامعه خواند و در باب استحقاق پیروزی با اشاره به تاریخ صدر اسلام، افزود: با آنکه امیر المومنین علیه السلام حق بود، اما مردم پراکنده و حرف علی (ع) را عمل نمی‌کردند، خداوند استحقاق پیروزی را از آنان سلب کرد.

آِت الله محمدی لائینی ادامه داد: استحقاق پیروزی یعنی پرچمدار و علمدار اسلام را دیدن و تبعیت محض از ولایت و حرکت پشت سر ولی و امام وهمراه و در کنار امام بودن است..

ادای احترام دختران دانش آموز مدرسه شاهد ساری به جانبازان ۷۰ درصد و قطع نخاعی دفاع مقدس، مرثیه و تجلیل از مادران شهید مازندرانی که بیش از ۴۰ سال پیکر فرزندانشان به آغوش خانواده باز نگشته، عناوین آئین هفتم تدفین شهید خوشنام در مجتمع ایثار ساری بود.