به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، امیرفرشاد تفکری، اعلام کرد که با حمایت‌های استاندار، معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری، مدیرکل ورزش و جوانان و عوامل برگزاری، پیگیری‌های جدی برای میزبانی شهرآورد استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه شهید نصیری یزد انجام شده و در صورت تداوم تعمیرات ورزشگاه آزادی، این رویداد در بازی برگشت لیگ برتر محقق خواهد شد. این پیگیری‌ها از ابتدای مطرح شدن ایده برگزاری شهرآورد خارج از تهران آغاز شد و شامل جلسات، نامه‌نگاری با هیئت فوتبال و رایزنی با مدیران باشگاه‌ها بود.

تفکری توضیح داد: «از همان اولی که بحث شهرآورد در خارج از تهران مطرح شد، با پیگیری‌ها و حمایت‌های شخص آقای استاندار جناب آقای دکتر بابایی، معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان و تمام عوامل برگزاری این بازی، اعلام آمادگی کردیم. در یک جلسه‌ای آقای پوردهقان نماینده مجلس هم حضور داشتند و ارتباط تلفنی با آقای تاج برقرار شد؛ نامه‌نگاری از طرف هیئت فوتبال انجام شد تا دیروز شنبه هشتم آذرماه پیگیری کردیم.»

وی افزود: «درست زمانی این موارد مطرح شد که اواخر مدیریت آقای درویش بود؛ ایشان رفتند و یک دو هفته‌ای پرسپولیس مدیرعامل نداشت و با هیئت مدیره کار پیش می‌رفت. تا اینکه آقای حدادی به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معرفی شدند؛ رایزنی‌ها صورت گرفت و همه عوامل آماده بود که حتی شهرآورد در یزد برگزار شود، ولی این اتفاق به هر دلیلی نیفتاد.»

ورزشگاه شهید نصیری یزد، با تأیید استاندارد‌های فنی توسط فدراسیون فوتبال، ظرفیت میزبانی رویداد‌های بزرگ را دارد و هواداران پرشور یزدی مشتاق حضور در این دربی تاریخی هستند. تفکری با اشاره به قول به هواداران، تأکید کرد: «ما این قول را به هواداران می‌دیم که اگر ورزشگاه آزادی همچنان روند ساختش طول بکشد، در بازی برگشت با صحبتی با آقای تاجرنیا – مدیرعامل باشگاه استقلال – ان‌شاءالله بتوانیم این خواسته هواداران را در استان یزد برآورده کنیم.»

این پیگیری‌ها در راستای سیاست‌های فدراسیون فوتبال برای توزیع رویداد‌ها در استان‌ها و حمایت از زیرساخت‌های ورزشی محلی صورت گرفته است. یزد پیشتر میزبان بازی‌های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر بوده و این فرصت می‌تواند به رونق فوتبال استانی کمک کند.