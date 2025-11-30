به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین برون اظهار کرد: این رقابت‌ها با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان از اواخر آذرماه سال جاری آغاز و به مدت ۱۲ هفته ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه رقابت‌های کورس اهواز در طی سال‌های اخیر با شور و هیجان خاص و استقبال خوبی برگزار شده ابراز امیدواری کرد تا بار دیگر شاهد استقبال علاقه‌مندان از مسابقات سوارکاری باشیم.

برون با اشاره به برگزاری مسابقات استقامت استانی و رقابت‌های کشوری زیبایی اسب در استان، افزود: مسابقات استقامت ۲۱ آذرماه در شهرستان باوی و رویداد زیبایی اسب دی ماه به میزبانی شوشتر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: خوزستان به عنوان مهد سوارکاری کشور، از نظر زیرساخت با مشکل مواجه است و مسئولان استان باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

رئیس هیات سوارکاری خوزستان ابراز امیدواری کرد: دیگر مسئولان استان پای کار آمده تا بتوانیم علاوه بر میزبانی رویداد‌های داخلی، مسابقات بین المللی را در استان برگزار کنیم.

برون بیان داشت: تنها پیست موجود در استان واقع در منطقه مجاهد اهواز بوده که از استاندارد‌های لازم برخوردار نیست و هر ساله باید با صرف هزینه‌های بسیار، آماده برگزاری مسابقات شود.

رئیس هیات سوارکاری خوزستان اظهار کرد: سوارکاران استان جزو نفرات برتر کشور هستند که در صورت حمایت بیشتر می‌توانند برای استان افتخارآفرینی کنند.

بر اساس این گزارش ۵۰۰ مرکز نگهداری اسب فعال در خوزستان نیازمند حمایت هستند.