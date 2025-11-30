پخش زنده
استاندار اردبیل با بیان اینکه بهبود وضعیت آموزشی از نظر تأمین فضا و ارتقای کیفیت، از اولویتهای دولت در استان است، گفت: پیشنهادهای اجرایی کارشناسان و مسؤولان آموزش و پرورش جمعبندی و برای پیگیری و اجرا، ارائه شود.
به گزارش خبرگزری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه ۹ آذر در نشست با مدیران حوزههای مختلف ادارهکل آموزش و پرورش استان و بازدید از قسمتهای مختلف اداری آن، اظهار کرد: برای تحقق برنامه هفتم توسعه در زمینه تأمین فضای آموزشی، با محوریت فرمانداران هر هفته برنامهریزی و اقدام لازم انجام میشود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت گروههای مردمی در مدرسهسازی، افزود: فرمانداران و روسای نواحی آموزش و پرورش باید در جذب خیرین و اقشار مختلف برای مشارکت در ساخت مدارس اقدام کنند.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه مدرسه در حوزه آموزش مهارت، بیان کرد: برگزاری دورههای آموزشی معلممحور برای کیفیتبخشی به آموزش ضروری است و باید معلمان در دورههای ضمن خدمت از این آموزشها بهرهمند شوند.
امامی یگانه توجه به مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار و تلاش برای ارتقای رتبه استان اردبیل در کنکور را از محورهای مهم ارتقای سطح آموزشی عنوان کرد.
وی با اشاره به اختصاص یکهزار و ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشی در سفر رئیسجمهور پزشکیان به استان اردبیل، افزود: توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، سالنهای ورزشی و تجهیزات آزمایشگاهی باید در اولویت باشد و اعتبارات ابلاغشده بهطور کامل جذب شود.
استاندار اردبیل به ضرورت ارتباط فعال با شرکتهای دانشبنیان و حضور عملیاتی دانشآموزان در واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: آموزش نباید صرفاً محدود به مباحث تئوری باشد و ارائه مهارتهای مورد نیاز بازار کار براساس استعداد دانشآموزان و دانشجویان باید مدنظر قرار گیرد تا استان با کمبود نیروی کار ماهر مواجه نشود.