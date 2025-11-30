پخش زنده
لازم است شهروندان در شرایط تشدید آلودگی هوا و وقوع اینورژن از ماسکهای استاندارد مانند N۹۵ استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بدون ماسک استاندارد از خانه خارج نشوید.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار درباره تشدید آلودگی هوا و وقوع اینورژن، بر لزوم استفاده شهروندان از ماسکهای استاندارد مانند N۹۵ تأکید کرد و گفت: گروههای پرخطر باید از تردد غیرضروری خودداری کنند.
مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به پایداری هوا و افزایش غلظت آلایندهها در لایههای پایین جو، اظهار کرد: در شرایط فعلی تنها ماسکهای استاندارد مانند N۹۵ میتوانند از ورود ذرات کمتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون جلوگیری کنند و ماسکهای معمولی کارایی لازم را ندارند.
وی افزود: مکاتباتی با استانداری و بیمهها انجام شده تا در دوره آلودگی، مساعدتهای درمانی برای بیماران ارائه شود و بیمارستانهای اهواز نیز آماده پذیرش بیماران هستند. رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: قرار بود هلالاحمر ماسک رایگان توزیع کند و برخی شرکتها نیز در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، شیر و لبنیات کمچرب را میان گروههای پرخطر توزیع کنند.
شریفی با هشدار جدی به گروههای در معرض خطر مانند سالمندان، مادران باردار، بیماران قلبی، ریوی، آسم، آلرژی و مبتلایان به سرطان، بیان کرد: افراد تحت هیچ شرایطی از منزل خارج نشوند و در صورت دسترسی از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند.
همچنین از مصرف سیگار و قلیان بهطور کامل اجتناب شود. وی توصیه کرد: افرادی مانند کارگران، کارمندان و کسبه که مجبور به خروج از منزل هستند حتماً از ماسکهای مورد تأیید بهداشت استفاده کنند. شریفی افزود: در صورت نبود ماسک استاندارد، میتوان از ماسکهای دولایه، یا دو ماسک و یا قرار دادن دستمال نمدار تمیز جلوی دهان و بینی برای کاهش نفوذ گردوغبار استفاده کرد.
وی مصرف مایعات فراوان، استفاده از لبنیات کمچرب، میوه و سبزیجات و دوش آب گرم پس از بازگشت به منزل از توصیههای مهم برای کاهش اثرات آلودگی هوا برشمرد و گفت: شستوشوی راههای تنفسی با آب و نمک نیز میتواند کمککننده باشد.
شریفی عنوان کرد: ورزشکاران نیز به هیچ عنوان نباید در فضای باز تمرین کنند و باید تمرینات خود را در محیطهای بسته مجهز به تهویه مناسب ادامه دهند. وی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه عارضه تنفسی، شهروندان باید فوراً با اورژانس تماس بگیرند یا به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند.
در سالهای اخیر، خوزستان بارها با بحران آلودگی هوا ناشی از پدیدههای متعدد از جمله ریزگردها، سوزاندن نیزارها، خشکی تالابها و فعالیت صنایع سنگین مواجه بوده است؛ بحرانی که پیامدهای جدی بر سلامت عمومی، بهویژه گروههای حساس همچون کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی برجای گذاشته است.
همزمان با تداوم این شرایط، مراکز بهداشتی و درمانی استان بارها نسبت به افزایش مراجعات بیماران با علائم تنفسی هشدار داده و کارشناسان سلامت لزوم رعایت توصیههای پزشکی و کاهش ترددهای غیرضروری در هوای آزاد را گوشزد کردهاند. در چنین بستری، ارائه توصیههای جدید از سوی مسئولان بهداشت استان اهمیت بیشتری پیدا میکند تا با افزایش آگاهی عمومی از شدت خطرات، از اثرات زیانبار آلودگی هوا تا حد امکان کاسته شود.