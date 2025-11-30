بر اساس توافق میان وزارت صمت و بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات نوردی از جمله مقاطع طویل، ورق‌های سرد و پوشش‌دار می‌توانند تا ۸۰ درصد از ارزش صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند و تنها ۲۰ درصد آن در تالار اول معامله خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر این اساس، صادرکنندگان شمش و اسلب فولادی مجاز هستند ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را به تالار دوم بیاورند. برای صادرکنندگان آهن اسفنجی نیز سهم عرضه در تالار دوم ۵۰ درصد تعیین شده است.

در ادامه این دستورالعمل، میزان عرضه ارز در تالار دوم برای گندله سنگ آهن ۳۰ درصد و برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد اعلام شده است.

به این ترتیب عرضه ارز به‌صورت پلکانی انجام می‌شود و هرچه در زنجیره به سمت مواد خام‌تر پیش برویم، سهم قابل‌عرضه در تالار دوم کاهش می‌یابد.

پیش از این تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را به طور کامل در تالار اول عرضه کنند؛ اما اکنون عرضه بخشی از ارز در تالار دوم که نرخ آن بر مبنای عرضه و تقاضا و قیمت روز تعیین می‌شود، می‌تواند جذابیت بیشتری برای صادرات ایجاد کند.

به گفته فعالان این حوزه، صادرات معدن و صنایع معدنی کشور سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار است و ایجاد امکان عرضه ارز در تالار دوم می‌تواند نقش مهمی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان داشته باشد.