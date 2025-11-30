به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این دوره بیش از ۴۵۲ اثر از دانشگاه‌های استان سمان به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۵ اثر برتر برای حضور در مرحله کشوری معرفی شدند.

محمد روحانی‌مقدم، رئیس سازمان بسیج اساتید استان سمنان گفت: سومین جشنواره علمی شهید چمران با هدف تقویت جریان جهاد علمی، شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی ، معرفی توانمندی‌های علمی اساتید و پژوهشگران و ارتقای تولید علم مسئله‌محور برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره در بخش های مقاله، کتاب، بسته سیاستی، طرح پژوهشی ـ فناورانه و کسب‌وکار نوآور و دانش‌بنیان، کرسی مناظره ـ نقد و نظریه‌پردازی و راهنمایی ـ مشاوره و نظارت علمی بود.