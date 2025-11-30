به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۸۰ اندیشکده فعال در حوزه‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار تسریع در رونمایی و راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شدند.

این اندیشکده‌ها تأکید کرده‌اند که سامانه جدید، نقشی حیاتی در سامان‌دهی و هدایت هوشمندانه کمک‌های مردمی به ۱۹ هزار زندانی جرایم مالی و غیرعمد و خانواده‌های آنان ایفا خواهد کرد.

به گفته امضاءکنندگان نامه، این سامانه امکان جست‌و‌جو و تخصیص هدفمند کمک‌ها بر اساس شاخص‌های بومی از جمله وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، بیماری‌های خاص یا شرایط بارداری را فراهم می‌کند؛ قابلیتی که می‌تواند اثربخشی یاری‌رسانی‌های مردمی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

اندیشکده‌ها در این نامه تصریح کرده‌اند که راه‌اندازی این سامانه، علاوه بر تقویت اعتماد خیرین و نهاد‌های مردمی، می‌تواند گامی مهم در ارتقای چهره عدالت‌مدار قوه قضائیه در افکار عمومی باشد.