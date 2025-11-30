به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از نظر وزنی هم در این مدت بیش از ۷۵ میلیون تن کالا بین ایران و ۱۵ کشور همسایه مبادله شده است.

از این میزان بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار سهم صادرات و بیش از ۲۰ میلیارد دلار سهم واردات کشورمان بوده است.

امارات با بیش از ۱۷ میلیارد دلار، ترکیه با بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار و عراق با بیش از ۷ میلیارد دلار، بیشترین حجم تجارت در صادرات و واردات کالا با ایران را داشته‌اند.

عراق با بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، امارات با بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، افغانستان با بیش از ۱ میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار به ترتیب پنج مقصد نخست صادرات محصولات ایرانی بین ۱۵ کشور همسایه بوده‌اند.

همچنین بیشترین واردات کشورمان هم در این مدت به ترتیب از مبداء امارات با بیش از ۱۲ میلیارد دلار، ترکیه با بالغ بر ۶ میلیارد دلار، روسیه با بیش از ۹۶۰ میلیون دلار، عمان با بیش از ۶۳۰ میلیون دلار و پاکستان با بالغ بر ۴۷۰ میلیون دلار، در بین کشور‌های همسایه صورت گرفته است.

ارزش واردات کشورمان از کشور‌های همسایه در این مدت بیش از ۱۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.