۸۰ درصد شهروندان تبریزی طرح ترافیکی زوج و فرد را رعایت کردند
رئیس پلیس راهور تبریز با اشاره به اینکه هفته گذشته طرح ترافیکی زوج و فرد تردد خودرو از درب منزل برای نخستین بار در تبریز اجرا شد گفت:۸۰ درصد شهروندان تبریزی این طرح را رعایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ جهانگیر جهانگیری با اشاره به اینکه طرح محدودیت زوج و فرد تردد خودرو از درب منزل تاثیر زیادی در روان سازی ترافیک شهر تبریز داشت خاطرنشان کرد:ارزیابی تاثیر این طرح بر کاهش آلودگی هوا نیازمند بررسی کارشناسی توسط سازمان ترافیک و محیط زیست است.
گفتنی است هوای تبریز مانند هفته گذشته همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد و امروز هم کلاسهای مدارس این شهر به صورت مجازی برگزار شد.