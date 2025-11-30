پخش زنده
۱۰ برنامه شاخص به مناسبت روز زن در اردستان برنامه ریزی شده است که با همکاری دیگر دستگاهها برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بخشدار مرکزی اردستان در کارگروه امور بانوان اردستان گفت: مراسم تجلیل از بانوان فعال، مادران، همسران شهدا، بانوان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار در اردستان برگزار میشود و برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب، شب شعر و نشست با موضوع الگوی زن مسلمان ایرانی نیز برنامه ریزی شده است.
محمد تقی کیانی به حمایت از استقلال اقتصادی زنان و توانمندسازی آنان اشاره کرد و افزود: در راستای حمایت از اشتغال و کارآفرینی بازارچه و نمایشگاه محصولات خانگی و صنایع دستی زنان نیز در اردستان دایر میشود.
وی با بیان اینکه در راستای توجه به سلامت جسمی و روحی زنان و نقش خانواده در سلامت جامعه غربالگری سلامت بانوان، برگزاری کارگاههای سبک زندگی سالم و خانواده، مشاوره روانی وخانوادگی نیز پیش بینی شده است گفت: نشست تخصصی با بانوان موفق در حوزههای علمی، هنری، اجتماعی با هدف ایجاد فضای گفتوگو، شنیدن صدای زنان و مشارکت آنان در تصمیمگیری و جامعهسازی نیز برگزار میشود.