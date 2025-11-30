به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان گفت: بیش از ۲۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تسهیلات به همه ادارات شهرستان کهگیلویه برای اجرای طرح‌های اشتغال اختصاص داده شد.

ایرج کاظمی جو با تاکید بر جذب اعتبارات حوزه اشتغال ادارات افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با فراهم کردن زمینه و ارائه راهکار سهم اعتبارات خود در حوزه اشتغال را جذب کنند.

کاظمی جو با بیان اینکه در این جلسه تسهیلات جزء یک تبصره پانزده حوزه اشتغال بررسی شد اضافه کرد: همه بانک‌ها دستگاه ها، سازمان ها، نهاد‌ها، ادارات و بنیاد‌های مختلفی که اعتبار دارند پیگیر باشند با ارائه مدارک مورد نیاز در سامانه‌های مورد نظر همزمان با ابلاغ تسهیلات نسبت به جذب اعتبارات برای متقاضیان و جامعه هدف خود اقدام کنند.